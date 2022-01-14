Появление на Черном и Азовском морях на территории Украины военных баз Соединенных Штатов и стран НАТО станет очередным элементом антироссийской агрессии, уверен политолог Владимир Оленченко. Он пояснил, что подобные объекты существенно отличаются от дипломатических представительств.

По мнению политолога, строительство военных баз – это совсем не то, что открытие консульства или появление нового посольства. Такие объекты возводятся с прицелом на боевые действия. Если говорить конкретно об Украине – то еще и для «сдерживания России», о котором так любят разглагольствовать Соединенные Штаты.

Появление таких баз на украинской территории станет пересечением еще одной красной линии России. Объекты, готовые к наступательным действиям, вряд ли помогут снизить напряженность в регионе и повысят риски натовской агрессии в отношении РФ.