Соединенные Штаты и НАТО засуетились после ультиматума России по гарантиям безопасности и это уже положительный результат, считает политолог Сергей Михеев. Он выразил мнение, что РФ не только удивила Запад своими требованиями, но и серьезно напугала угрозой военно-технических мер.

Он отметил, что именно суета США является главным доказательством правильных действий России. Также она подтверждает, что Запад боится Москвы. К примеру, те же Соединенные Штаты опасаются, что она возобновит патрулирование стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок со стратегическими ракетами вблизи американских границ.

Ответом на отказ предоставлять гарантии вполне может быть и размещение российского вооружения на Кубе и в Венесуэле. И хотя сейчас не холодная война, а союзники не блещут политической стабильностью, такой вариант вполне можно рассматривать. Эксперт отметил, что США поступают точно также на бывшем постсоветском пространстве и в Восточной Европе, поэтому РФ вполне может наладить сотрудничество со странами Латинской Америки.