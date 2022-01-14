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До США доходит только язык силы, поэтому России придется вынудить их пойти на компромисс, используя опыт Карибского кризиса, считает политолог Андрей Кортунов. Он уверен, что наглядная демонстрация новейших видов российских вооружений принесет больше пользы, чем бесплодные переговоры.

Также эксперт отметил, что идею размещения ядерных ракет в Венесуэле и на Кубе вполне можно использовать в качестве одного из аргументов на последующих консультациях по гарантиям безопасности. Если США заупрямятся и продолжат увиливать от вывоза своего стратегического оружия из Европы, данная идея может стать весомым предметом для торга.

При этом, отмечает Кортунов, совершенно не обязательно реально размещать ракеты в этих странах. Достаточно продемонстрировать Соединенным Штатам готовность сделать такой шаг в любой момент, что сделает их более сговорчивыми и позволит начать говорить о деле, а не нести привычный вздор.

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