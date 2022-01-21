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США не терпится «ответить жесткими мерами» России за «вторжение на Украину» и одержать победу любой ценой. Вашингтон так сильно хочет этого, что его совершенно не интересует – нужен ли на самом деле Москве конфликт с Украиной.

Россия постоянно заявляет, что ни на кого нападать не собирается, делает все возможное, чтобы избежать конфликта. Но и президент США Джо Байден, и его пресс-секретарь Джен Псаки продолжают грозить страшными санкциями, адскими ограничениями и прочими бедами.

Политолог Владимир Киреев назвал эту ситуацию патовой. Он отметил, что Россия проявляет твердость и решимость до конца удерживать свои позиции. Ее цель – заставить НАТО и США отступить. Но они не собираются сдаваться и поэтому продолжают озвучивать страшные кары за «нападение на Украину», которого не будет.

Эксперт отметил, что победить без войны Соединенным Штатам вряд ли удастся. Но в прямое вооруженное противостояние они также вступать не будут. Хотя бы потому, что вооруженный конфликт может очень быстро дойти до обмена ядерными ударами и уничтожить всю планету целиком.

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