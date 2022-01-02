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Война между Россией и Североатлантическим альянсом вполне реальна, однако сейчас, перед встречей президентов США и РФ по гарантиям безопасности, риск начала боевых действий заметно снизился, считает политолог Василий Кашин. Он пояснил, что стороны предпринимают попытки найти компромисс, что дает вооруженное столкновение между ними маловероятным.

По словам эксперта, нельзя исключать варианта, при котором стороны не придут к соглашению. Но даже в этом случае Третья мировая вряд ли начнется. И США, и Россия являются мощными ядерными державами, поэтому начало войны между ними будет означать катастрофу для всей планеты.

В распоряжении России сегодня имеется такое мощное вооружение, как гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Кинжал» и «Авангард», межконтинентальные «Сарматы». Это дает ей превосходство, но в то же время у США имеются гораздо большие возможности для нанесения смертоносных ударов. Впрочем, до них дело вряд ли дойдет, считает эксперт.

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