читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша и Прибалтика, которые выбили себе разрешение США поставлять на Украину оружие, просто выслуживаются перед Вашингтоном. Судьба Киева их совершенно не заботит, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что прибалтийские государства и Польша регулярно молятся, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно. Ведь он является единственным их шансом не только обратить на себя внимание Соединенных Штатов, но и получить право голоса. Если война на Донбассе закончится, США забудут, где находятся какие-то там Латвии с Эстониями.

Пользуясь шансом, Варшава, Таллинн, Вильнюс и Рига поставлять оружие Киеву. Причем они даже не задумываются, к чему это приведет и чем закончится для Украины. Для них это совершенно неважно.

По словам политолога, наиболее ответственно ведут себя в сложившейся ситуации Германия и отдельные политические силы Соединенных Штатов. Они выступают против поставок оружия, заявляя о необходимости урегулировать конфликт мирным путем. Зато такие страны, как Эстония, Литва, Латвия и Польша во главе с Великобританией готовы отгружать тонны оружия, чтобы украинцы быстрее друг друга перебили. При этом в подавляющем большинстве случае они поставляют морально устаревшие и списанные боевые системы, за которые не забывают выставить немалый счет Киеву.

Вам может понравиться

Юрист рассказал, в каких случаях квартиру могут отобрать за долги

Юрист Юрий Аванесов рассказал, за что у россиян могут забрать жильё. Его слова передаёт агентство «Прайм». Как отмечается, если жильё у россиянина является единственным местом, которое подходит для постоянного проживания,
  • Анна
  • 18.01.2022
  • читать 1 минуту

В Италии злоумышленник включил порноролик на онлайн-заседании с участием сенаторов

Во время онлайн-заседания в Zoom с участием итальянских сенаторов неизвестный включил порноролик. Как сообщается, сенаторы из Италии провели онлайн-встречу с лауреатом Нобелевской премии Джорджио Паризи. Мероприятие было проведено в гибридном
  • Анна
  • 19.01.2022
  • читать 1 минуту

Полковник Кнутов рассказал о страхе НАТО перед российскими комплексами РЭБ

Россия использует комплексы РЭБ против европейских стран. Об этом недавно сообщило издание The Times. Как было указано в статье, атака проводилась против военных радиолокационных станций и средств, позволяющих осуществлять радиоконтроль.
  • Анна
  • 19.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 января – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 20 января – небольшой снег, до -3 °C |