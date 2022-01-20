Польша и Прибалтика, которые выбили себе разрешение США поставлять на Украину оружие, просто выслуживаются перед Вашингтоном. Судьба Киева их совершенно не заботит, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что прибалтийские государства и Польша регулярно молятся, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно. Ведь он является единственным их шансом не только обратить на себя внимание Соединенных Штатов, но и получить право голоса. Если война на Донбассе закончится, США забудут, где находятся какие-то там Латвии с Эстониями.

Пользуясь шансом, Варшава, Таллинн, Вильнюс и Рига поставлять оружие Киеву. Причем они даже не задумываются, к чему это приведет и чем закончится для Украины. Для них это совершенно неважно.

По словам политолога, наиболее ответственно ведут себя в сложившейся ситуации Германия и отдельные политические силы Соединенных Штатов. Они выступают против поставок оружия, заявляя о необходимости урегулировать конфликт мирным путем. Зато такие страны, как Эстония, Литва, Латвия и Польша во главе с Великобританией готовы отгружать тонны оружия, чтобы украинцы быстрее друг друга перебили. При этом в подавляющем большинстве случае они поставляют морально устаревшие и списанные боевые системы, за которые не забывают выставить немалый счет Киеву.