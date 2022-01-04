Соединенные Штаты посвятят начавшийся 2022 год попыткам увернуться от дипломатического давления Москвы и вернуться к никому не нужным бесплодным переговорам, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Он напомним, что минувший год ознаменовался «наступлением» России по всем дипломатическим фронтам. Она поставила НАТО ультиматум и выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности. По сути, это первые конкретные шаги, направленные на достижение реальной стабильности, однако США они абсолютно не устраивают.

Вашингтону стабильность не нужна, ему необходимо продолжать поддерживать напряженность вокруг России. Поэтому все предыдущие переговоры и встречи не приносили, да и не должны были дать каких-то осязаемых результатов. Москва же выдвинула конкретный пакет предложений, которые США вынуждены рассматривать, так как в противном случае ситуация будет не в их пользу.

По мнению Ищенко, намеченная на январь встреча, а также другие переговоры, которые состоятся в новом году, будут направлены на то, чтобы «соскочить» с дипломатического крючка России и вернуться к толчению воды в ступе, ставшему смыслом существования Соединенных Штатов.