Политолог и публицист Наталия Елисеева сообщила, что подача пресс-службы Смольного о «встрече» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и президента РФ Владимира Путина является некорректной.

Пресс-служба Смольного рассказала о встрече президента России с губернатором Северной столицы, которая якобы состоялась после торжеств на Пискаревском кладбище в День снятия блокады Ленинграда. По словам администрации, Беглов «доложил» Путину об успехах в области строительства и реализации проекта возведения новой композиции в блокадном музее на Соляном переулке. Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личной встречи не было, а доклад пришел по электронной почте.

«Передали? Ну, представил доклад. Но с другой стороны они умолчали, что это был запрос по электронной почте. Они боялись резонансной реакции и всяких разговоров, которые могли бы начаться. Тут скорее проблема в недальновидном поведении администрации Санкт-Петербурга», — сообщила политолог в беседе с изданием INFORMING.

По ее мнению, Смольному стоит сделать выводы исходя из сложившейся ситуации. Кроме того, она отметила, что отношение к Беглову в городе резко ухудшилось за последние несколько месяцев.