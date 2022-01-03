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Россия не должна расслабляться из-за заявлений США о гарантиях безопасности, уверен белорусский политолог Алексей Дзермант. Он пояснил, что таким образом Запад «заговаривает зубы» Москве, одновременно разворачивая на территории Украины крупную военную инфраструктуру.

В интервью изданию “Украина.ру” эксперт отметил, что Соединенные Штаты намерены развязать на украинских землях прокси-войну с Россией. Поэтому стоит подготовиться к локальному конфликту и заранее просчитать все его негативные последствия для РФ.

Россия должна четко прорисовать свои красные линии для Запада и указать, что именно его ожидает в случае нарушения договоренностей. Также эти действия должны быть заранее отработаны, чтобы продемонстрировать мгновенную реакцию, не затягивая время. В противном случае США могут получить преимущество, губительное для Москвы.

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  • 31.12.2021
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