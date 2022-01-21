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Из своего вояжа в Польшу президент Украины Зеленский не привезет ничего, кроме новых обещаний, уверен политолог Богдан Безпалько. На что-то более существенное главе государства рассчитывать не стоит.

По словам эксперта, для Польши Украина является лишь буферной зоной, с которой Варшаве очень не хочется расставаться. Поэтому обещать что-либо придется. Из-за отсутствия современных видов вооружений она не может снабдить ними Киев, но зато в ход пойдут уже традиционные уверения в поддержке позиции Украины в ЕС и нескольких других организациях, которые важны для Варшавы, мечтающей когда-то восстановить Речь Посполиту в оригинальных границах.

Безпалько отметил, что вступать в гипотетический вооруженный конфликт между Украиной и Россией Польша точно не станет. Не исключено, что она подключится, если война перейдет украинские границы и заставит вмешаться Североатлантический альянс. Но до этого Киеву не стоит ждать от Варшавы военной помощи.

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  • 20.01.2022
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