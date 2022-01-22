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Учения «Союзная решимость-2022», которые пройдут в феврале на территории Беларуси, продемонстрируют Североатлантическому альянсу способность армий РФ и РБ мгновенно объединяться против общей угрозы. Не исключено, что эти маневры станут весомым аргументом Москвы в последующих раундах переговоров с НАТО и Соединенными Штатами, считает политолог Дмитрий Абзалов.

Проверка боеспособности будет проведена в два ключевых этапа. Первый из них – это развертывание войск РФ, которое будет состоять из перевозки вооружения и техники, выдвижения военнослужащих для выполнения учебных задач. Завершится он 9 февраля.

10 числа начнется основная фаза учений «Союзная решимость-2022». В ходе маневров военнослужащие будут отрабатывать отражение возможных провокаций и агрессивных действий со стороны Украины, Прибалтики и Польши.

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