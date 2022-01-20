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Советский Союз «умер заслуженной смертью» и Запад не должен позволять президенту РФ Владимиру Путину «возродить империю зла», заявил американский журналист Макс Бут.

В своей публикации в издании The Washington Post он напомнил, что главными требованиями Москвы по гарантиям безопасности являются уход НАТО с Украины и отказ от размещения ракет и другого вооружения в странах бывшей организации Варшавского договора. Именно это указывает на желание возродить СССР. Без Украины сделать это у Путина не получается, поэтому он и выдвигает подобные ультиматумы.

Автор отмечает, что угроза «нападения РФ» на Украину становится все более реальной. Поэтому чтобы предотвратить возвращение «империи зла», США и Европа обязаны вводить самые решительные санкции в отношении России. Ее нужно отключить от SWIFT, а также изъять средства «олигархов», которые хранятся в американских банках.

Напомним, что ранее российская сторона на претензии в попытках возрождения СССР назвала их абсурдом и заявила, что единственное, о чем заботится сейчас РФ – это обеспечение национальной безопасности страны.

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