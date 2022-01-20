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Клип «Покаянная» стал своеобразным ответом Сергея Шнурова на критику в своей адрес, с которой музыкант столкнулся после выхода композиции «Пока так». Новую работу музыканта на 12 часов оценили 12 млн зрителей.

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров 15 января обнародовал клип на песню «Пока так», в котором подверг критике работу властей Санкт-Петербурга, в частности губернатора Александра Беглова. Чиновники негативно восприняли новый проект, обвинив шоумена в продажности. Рок-музыкант записал видеообращение с «извинениями».

Шнуров в ироничной форме отметил, что сам виноват во всех бедах Северной столицы. Ролик вызвал положительную реакцию у зрителей, набрав более 600 тыс. просмотров за 12 часов на YouTube. Распространился новый клип и во всех социальных сетях — 12 млн просмотров.

«Покаянная» Шнурова заняла первое место в трендах русскоязычного YouTube

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