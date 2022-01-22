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При подсчете просмотров в социальных сетях, общее количество переваливает за сорок миллионов. На YouTube клип на песню «Покаянная» собрал 1,8 млн просмотров.

Прошлая песня «Пока так» менее чем за неделю набрала 2,5 млн просмотров. У нового трека есть все шансы побить рекорд, ведь популярность песня начала обретать сразу после публикации. Через несколько часов, как авторы выложили видео, клип посмотрели 110 тысяч аккаунтов на YouTube. В социальных сетях счетчик был еще выше.

«Покаянная» стала неким «извинением» Сергея Шнурова за критику чиновников и губернатора Александра Беглова. В песне «Пока так» он спел про их халатность и отметил, что Петербург превратился в заваленный снегом и мусором город. После этой песни на артиста обрушился шквал критики, а некоторые коллеги по цеху и общественники стали выступать против него. Его хотели даже лишить статуса «петербуржца». Все это сыграло роль в ответном треке.

За слова критики, артист «извинился» в своем необычном стиле. К слову, строчка «Биг Лов май лов Беглов» из новой песни музыканта теперь может стать афоризмом для петербуржцев.

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