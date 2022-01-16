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Из-за проблем с уборкой тротуаров петербуржцы пытаются найти безопасные способы передвижения. В воскресенье утром у ЖК «Арт Квартал Аквилон» на Парфеновской заметили креативного мужчину, катающегося по гололёду на коньках.

Уже не впервые горожане прибегают к зимним видам спорта. В декабре на Заневском проспекте были замечены девушки на лыжах. Тогда выпало много снега, а коммунальные службы не расчищали город должным образом. А два года назад депутат ЗакСа Борис Вишневский фотографировался с альпенштоком рядом с огромным сугробом, получившим название «пик Беглова».

Петербуржцы встают на коньки из-за повсеместного гололеда

Не отстают от спортсменов и творческие люди. Они пытаются поддержать петербуржцев и достучаться до Смольного.

Например, Художник Илья Тихомиров нарисовал ироничные картинки с советами для горожан, как подготовиться к выходу на улицу этой зимой. Также артист Сергей Шнуров не прошёл мимо снежного и мусорного коллапса. Он выпустил клип к песне «Пока так» на тему происходящего в городе. В видеозаписи присутствовали сугробы и сосульки, а сам клип сняли на помойке, тем самым обозначив основные провалы Смольного.

Новый клип Шнурова быстро разлетелся по Сети. Пользователи поддержали позицию музыканта, с прискорбием отметив, что слова про мусор, сосульки и прочее стали результатом бездействия Смольного и губернатора Александра Беглова.

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