Губернатор Александр Беглов провел церемонию возложения цветов в честь 78-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Петербуржцев очень удивило, что градоначальник решил провести мероприятие до приезда президента России Владимира Путина.

Траурная церемония проходила в 11:00 на Пискаревском кладбище. В ней приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиено, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и глава Северной столицы Александр Беглов.

Горожане отметили, что своими действиями градоначальник показал крайнее неуважение к федеральному институту управления и Путину.

В Петербурге 27 января отмечается 78 годовщина со дня снятия блокады Ленинграда. В этот день в городе проходят траурные и памятные мероприятия.