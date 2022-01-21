Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов на чаепитии с руководителями театров и концертных организаций неожиданно выступил с заявлением, что против него собрали целую медийную кампанию со стороны «богатых и влиятельных людей».

По мнению главы региона Беглова, большая часть населения Северной столицы «богатые и влиятельные», раз нашли в себе смелость высказать свое недовольство. Так, «негативная информационная повестка» – которую организовали высокопоставленные люди, чтобы дискредитировать Смольный.

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся», – заявил Беглов.

Петербуржцев возмутило такое самонадеянное выступление градоначальника – весь негатив в его сторону исходит именно от обычных горожан, которые вынуждены терпеть на себе системные губернаторские провалы.

«Еще один врагов ищет вместо того, чтобы просто убрать мусор»;

«Прямо интересно, я из богатых или из влиятельных?» – оставили ироничные комментарии пользователи Сети.

Однако настоящий гнев петербуржцев вызвало лишь одно единственное заявление Беглова – его истории о семейных заслугах.

«Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно», – похвастался своим «бесстрашием» Беглов.

Комментаторы заявили, что, приплетая память о Великой Отечественной войне к своим личным провалам, Беглов «просто глумится» над памятью о подвиге советского народа. Ранее градоначальник также занял второе место по частоте упоминаний глав регионов в социальной сети Telegram благодаря негативным публикациям о его работе.