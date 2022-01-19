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Бывший депутат парламента Петербурга Юрий Бочков рассказал, что люди становятся жертвами некачественной уборки города от снега, в результате чего травмпункты переполнены. Юрий Бочков считает, что эта проблема касается всего города, скользко и в Центральном, и в Невском, и в Василеостровском районах.

Также бывший депутат подчеркнул, что особую опасность гололедица представляет для пожилых людей. Из-за того, что коммунальщики не убирают наледь во дворах, многие старики оказываются запертыми в собственных квартирах.

На прошлой неделе Сергей Шнуров посвятил свою новую песню проблеме городского управления Петербурга. В тексте он описал существующие неурядицы с вывозом мусора, уборкой снега и ветхим состоянием жилых домов. В Смольном сообщили, что постараются решить эти проблемы в ближайшее время.

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