Рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Пока так» о проблеме уборки снега и мусора в Санкт-Петербурге. Своим злободневным роликом артист смог достучаться до Смольного.

Так, местные организации и ведомства, ответственные за беспорядок в Северной столице, впервые с начала зимних снегопадов сделали официальное заявление. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что начала масштабную проверку жалоб на бездействие городских коммунальщиков.

«Российский экологический оператор» признал наличие проблемы. Организация провела проверки состояния мусорных площадок в Северной столице, а также сообщила, что вывоз отходов был совершен не везде. Вместе с этим вице-губернатор Анатолий Повелий заявил, что низкое качество уборки снега вызвано «лоскутным одеялом ведомственной принадлежности». Также вице-губернатор Валерий Пикалев пообещал расторгнуть договор с Невским экологическим оператором в случае не исполнения тем своих обязанностей.

Подобной коммуникации с высшими должностными лицами по решению коммунальных проблем в Санкт-Петербурге не наблюдалось уже долгое время. Однако, как отметил руководитель музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский и заявил глава Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, новый клип Шнурова имеет политическую составляющую.