Петербург остается в рекордсменах по заболеваемости COVID-19

Согласно официальным данным городской администрации, за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 5 922 заболевших COVID-19. Скончались от опасной инфекции 45 петербуржцев. Это один из самых худших показателей среди регионов России.

За последние 24 часа стационары Петербурга приняли 479 ковид-пациентов. В реанимационных палатах больниц на данный момент лежат 590 горожан, 345 пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее количество больных с подтвержденным диагнозом составляет 5 643 человека.

Темпы вакцинации в Петербурге продолжают оставаться низкими. За прошедшие сутки первичную прививку сделали 4 520 горожан, завершили комплекс — 7 218.

Не исключено, что на этом фоне Смольный прибегнет к очередным жестким и непродуманным ограничительным мерам. Судя по всему, губернатор Александр Беглов считает, что это единственный метод борьбы с распространением вируса.

Между тем эксперты видят причину неблагополучной эпидемиологической ситуации в Петербурге именно в некомпетентности городского руководства, делающего ставку на ограничительные меры. Так, откровенно слабой работу комитета Смольного по здравоохранению, возглавляемого Дмитрием Лисовцом, назвал в интервью «Интерфаксу» завкафедрой эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Напомним, 20 января в Северной столице был зафиксирован абсолютный антирекорд ­– количество заболевших коронавирусом за сутки составило 4 753 человека. Это максимум с самого начала пандемии. Учитывая подход команды Беглова, Петербург, похоже, еще долго будет числиться в тройке регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.