читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно официальным данным городской администрации, за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 5 922 заболевших COVID-19. Скончались от опасной инфекции 45 петербуржцев. Это один из самых худших показателей среди регионов России.

Петербург остается в рекордсменах по заболеваемости COVID-19

За последние 24 часа стационары Петербурга приняли 479 ковид-пациентов. В реанимационных палатах больниц на данный момент лежат 590 горожан, 345 пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее количество больных с подтвержденным диагнозом составляет 5 643 человека.

Темпы вакцинации в Петербурге продолжают оставаться низкими. За прошедшие сутки первичную прививку сделали 4 520 горожан, завершили комплекс — 7 218.

Не исключено, что на этом фоне Смольный прибегнет к очередным жестким и непродуманным ограничительным мерам. Судя по всему, губернатор Александр Беглов считает, что это единственный метод борьбы с распространением вируса.

Между тем эксперты видят причину неблагополучной эпидемиологической ситуации в Петербурге именно в некомпетентности городского руководства, делающего ставку на ограничительные меры. Так, откровенно слабой работу комитета Смольного по здравоохранению, возглавляемого Дмитрием Лисовцом, назвал в интервью «Интерфаксу» завкафедрой эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Напомним, 20 января в Северной столице был зафиксирован абсолютный антирекорд ­– количество заболевших коронавирусом за сутки составило 4 753 человека. Это максимум с самого начала пандемии. Учитывая подход команды Беглова, Петербург, похоже, еще долго будет числиться в тройке регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вам может понравиться

National Interest: Американское оружие может помочь Украине «замедлить потенциальное вторжение»

Тема «российского вторжения» на Украину продолжает оставаться ведущей в западных СМИ, и пользующийся широкой известностью в США «военный эксперт» (а по сути – примитивный пропагандист, старательно «забывающий» любые неугодные его

Глава делегации РФ: пошёл “обратный отсчёт” для западных партнёров для решения по гарантиям безопасности в Европе

Россия торопит Запад дать ответ на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Глава делегации на переговорах между российской стороной и странами НАТО Константин Гаврилов заявил, что уже “пошёл обратный отсчёт”.  

Military Watch: Российский ударный истребитель Су-34 способен достичь любой цели в Европе

Американское военное издание Military Watch считает, что именно тяжелый ударный истребитель Су-34 сыграет центральную роль в российских операциях на европейском театре военных действий в случае потенциального конфликта как с Украиной,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |