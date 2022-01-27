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На канале Sky News показали двух военнослужащих Королевских сил Великобритании, которые находятся на линии разграничения на Донбассе и воюют на стороне Украины. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание, что это грубейшее нарушение Минских соглашений.

Согласно десятому пункту этих международных договоренностей, на Донбассе не должно быть иностранных военнослужащих и наемников, боевой техники, а также наемных боевиков с территорий, которые контролируются ОБСЕ. Между тем, Британия спокойно отправляет туда свои силы, не особо заботясь о соблюдении Минских соглашений.

После демонстрации видео Полянский дал интервью телеканалу Sky News, ведущая которого постоянно пыталась обвинить Россию в участии в конфликте на Донбассе.

«А у России, говорит, разве у самой там войск нет? У нас, мол, есть такие данные! Я в ответ: цену вашим данным мы прекрасно знаем, а ориентироваться предлагаем на данные СММ ОБСЕ, которая присутствие российских военных на Донбассе не подтверждает», – рассказал он.

Полянский также заявил ведущей, что о «нападении на Украину» даже Киев перестал говорить, призывая западные СМИ прекратить нагнетать ситуацию. А европейские и американские издания все продолжают истерить, пытаясь выжать все что можно из придуманной на Западе «российской агрессии».

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