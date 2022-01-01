Петербуржцы недовольны качеством уборки улиц город. Жалобы на завалы снега и гололед входят в ТОП обращений на портале «Наш Санкт-Петербург». Однако, власти регулярно отчитываются о том, что борьба с последствиями снегопада идет успешно.

Только за последние сутки в травмпункты города обратились 29 горожан, получившие различные травмы на улицах Санкт-Петербурга. Как говорят жители Северной столицы несмотря на то, что фактически зима началась еще два месяца назад, коммунальные службы до сих пор не смогли справиться с последствиями.

«Все как обычно. Зима уже давным-давно пришла, вовсю засыпает нас. Одни сугробы вокруг. Ни пройти, ни проехать. Сейчас снова гололед убирать будут кое-где. Может быть, коммунальщики ждут, что все само растает, и не нужно ничего делать, но на город обрушиваются снегопады — один за другим», — цитирует мнение жителя города ФАН.

Убирать заснеженные улицы города 1 января вышли 200 машин спецтехники из 960, имеющихся в распоряжении администрации города. Накануне, 31 декабря, горожане снегоуборочных машин не заметили вовсе.

При этом председатель Жилищного комитета Олег Зотов пообещал приложить все силы, чтобы петербуржцы встретили новый год в убранном и красивом городе.

«Нужно приложить максимальные усилия. Прошу организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов, привести в порядок территорию. Капризы природы не должны этому помешать», – заявил чиновник.

Однако в каждым днем количество жалоб горожан на неубранный снег и гололед только растет, но власти города справиться с проблемой не могут.