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Пенсионеры, которые работали еще во времена СССР могут рассчитывать на доплаты, сообщили представители Пенсионного фонда. Они уточнили, что максимальный размер дополнительной выплаты может составить 6,4 тысячи рублей.

Коэффициент, разработанный аналитиками ПФР, дает возможность правильно рассчитать сумму доплаты. Так, пенсионеры, успевшие до развала Советского Союза проработать два десятилетия, смогут получать каждый месяц дополнительные 6,4 тысячи рублей. Наиболее значение будет иметь именно выслуга лет. За каждый год в ПФР прибавят по 1 дополнительному проценту.

Кроме того, граждане РФ, начавшие работать в 1992 году получат 10-процентную прибавку за каждый год, отработанный в течение последующего десятилетия. Уточняется также, что стаж, наработанный после 2002 года, уже ни на что не повлияет.

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