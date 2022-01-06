Жители Германии опровергли мнение о «богатых европейских пенсионеров», которые только и делают, что путешествуют по миру. Они рассказали, что сейчас ситуация очень сильно изменилась в худшую сторону.

Так, Василий Яшкинас, который преподает в Гамбурге немецкий язык, рассказывает, что сейчас пенсионерам живется все хуже с каждым днем. Некоторые из них настолько обеднели, что вынуждены собирать и сдавать бутылки, чтобы получить дополнительный заработок.

Лили Небиеридзе, проживающая в Билефельде и имеющая степень магистра в области гендерной психологии, сообщила, что уйти на пенсию в Германии сейчас можно в 67 лет. При этом средние выплаты составляют от 1300 до 1500 евро. Это немало, однако стоит брать в расчет высокие цены буквально на все. Жизнь в Европе стала слишком дорогой, поэтому пенсионеры вынуждены искать источники дополнительного дохода.