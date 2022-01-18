С 19 января 2022 года в России 4 категории граждан получат разовую выплату в размере десяти тысяч рублей.

На такую выплату могут рассчитывать граждане четырех категорий, а именно: попавшие под репрессии в советское время, те, кто был репрессирован на территории бывших советских республик, репрессированные по политическим мотивам граждане и наследники перечисленных людей.

Чтобы получить выплату, нужно заранее подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Уже с 19 января средства начнут выплачивать тем, кто подаст заявление на этой неделе.

Ранее выплату таких средств осуществляли отделения социальной защиты населения, теперь же этим будет заниматься Пенсионный фонд.

В ПФР пояснили, что деньги придут на счет гражданину в течение пяти рабочих дней после подачи заявления и принятия положительного решения о выплате.