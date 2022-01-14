Американские палубные истребители F-35C при всех своих положительных качествах совершенно не способны противостоять коррозии. На фюзеляжах этих воздушных машин несложно распознать огромные разводы ржавчины, которые медленно, но уверенно поедают металл.

Кроме того, практически на всех самолетах, входящих в авиакрыло одного из величественных американских авианосцев, заметна коррозия покрытия, отражающего сигналы и делающего воздушную машину невидимой.

Китайские эксперты издания Sohu отмечают, что в США назвали главной причиной появления ржавчины морскую соль. Длительное пребывание самолетов на палубе оказалось губительным и для материалов корпуса, и для покрытия. Все дело в том, что в воздухе содержится большой объем солей, которые оседают на поверхности истребителей.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «Военное дело», не уточняют, на каком из американских авианосцев были обнаружены ржавые истребители.