читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выступает все больше горожан. В понедельник, 17 января, пенсионерка Елена Синявина опубликовала петицию от лица ветеранов и пожилых людей с требованием снять с должности действующего главу города.

На текущий момент ее подписали более 17 тысяч человек, из них порядка семи тысяч присоединились к обращению за последние сутки. Еще 16 января подписавшихся под петицией было 10,5 тысячи человек, а значит, документ все стремительнее набирает популярность.

Автор прошения уточняет, что адресовано оно к президенту Владимиру Путину, а главной причиной претензий являются упущения губернатора и его команды с уборкой улиц от снега и льда.

«Ввиду текущей ситуации с уборкой снега в центре и спальных районах терпеть это безобразное отношение больше не можем!» – пишет пенсионерка.

Синявина требует отправить Беглова в отставку незамедлительно, а также просит наладить оперативную уборку погребенных под снегом и льдом улиц Петербурга. Кроме того, автор петиции считает, что инвалидам и пенсионерам необходимы волонтеры, которые помогли бы передвигаться по заснеженному городу.

Все больше россиян обращают внимание на проблему плохой уборки снега в Петербурге. После выхода клипа группы «Ленинград», посвященного городским проблемам, о тяжелой ситуации в городе узнали по всей стране. В песне лидер группы Сергей Шнуров критикует Смольный и губернатора Беглова за заснеженные улицы и спровоцированный чиновниками мусорный коллапс.

Вам может понравиться

Госдеп: Россия может атаковать Украину с территории Белоруссии

Вторжение российских войск на Украину может начаться с территории соседней Белоруссии. Атака с северного направления сейчас выглядит, как один из наиболее вероятных сценариев развития военного конфликта.   Таким мнением с ТАСС

После антирекорда коронавирус держит Петербург в напряжении

За последние сутки в Петербурге заболеваемость по коронавирусу составила 4078 человек, что на 54 человека меньше пика, зафиксированного 17 января. Рост заболеваемости наблюдался четверо суток подряд и стал рекордным с

Петербуржцы убрали улицы города вместо коммунальных служб Смольного

Уже на протяжении почти двух месяцев жители Петербурга жалуются чиновникам Смольного на образовавшийся в городе снежный коллапс. Однако никакой реакции до сих пор не последовало, что вынудило горожан самостоятельно выйти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 января – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 20 января – небольшой снег, до -3 °C |