За отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выступает все больше горожан. В понедельник, 17 января, пенсионерка Елена Синявина опубликовала петицию от лица ветеранов и пожилых людей с требованием снять с должности действующего главу города.

На текущий момент ее подписали более 17 тысяч человек, из них порядка семи тысяч присоединились к обращению за последние сутки. Еще 16 января подписавшихся под петицией было 10,5 тысячи человек, а значит, документ все стремительнее набирает популярность.

Автор прошения уточняет, что адресовано оно к президенту Владимиру Путину, а главной причиной претензий являются упущения губернатора и его команды с уборкой улиц от снега и льда.

«Ввиду текущей ситуации с уборкой снега в центре и спальных районах терпеть это безобразное отношение больше не можем!» – пишет пенсионерка.

Синявина требует отправить Беглова в отставку незамедлительно, а также просит наладить оперативную уборку погребенных под снегом и льдом улиц Петербурга. Кроме того, автор петиции считает, что инвалидам и пенсионерам необходимы волонтеры, которые помогли бы передвигаться по заснеженному городу.

Все больше россиян обращают внимание на проблему плохой уборки снега в Петербурге. После выхода клипа группы «Ленинград», посвященного городским проблемам, о тяжелой ситуации в городе узнали по всей стране. В песне лидер группы Сергей Шнуров критикует Смольный и губернатора Беглова за заснеженные улицы и спровоцированный чиновниками мусорный коллапс.