После значимых учений «Запад-21», которые проводятся каждые четыре года, и других, менее масштабных, состоявшихся в последние недели, Беларусь проведет новые совместные маневры с Россией в феврале следующего года. Об этом сообщает французский военный портал Opex360. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Мы планировали организовать эти учения в феврале. Назовите точную дату и пусть это будет известно, чтобы нас не обвиняли во вводе российских войск без предупреждения и чуть ли не в подготовке к войне», – распорядился президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января на совещании с представителями министерства обороны страны.

По его словам, решение об организации этих учений под названием «Союзная решимость-2022» было принято в декабре 2021 года во время встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным. Позже в видеотрансляции через Telegram было добавлено, что задачей этих учений будет «отработка планов действий на случай противостояния с силами, атакующими с Запада». Из чего следует, что маневры будут проходить рядом со странами Балтии, Польшей или даже Украиной.

Заявление Лукашенко прозвучало после напряженной дипломатической недели, в течение которой Россия безуспешно пыталась получить «юридические» гарантии своей безопасности от США и НАТО.

«Проблема в том, что Соединенные Штаты и их союзники не готовы реагировать на наши основные требования», включая прекращение расширения НАТО, неразвертывание наступательных вооружений вблизи России и резкое сокращение военных учений Альянса в Восточной Европе”, – отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, объяснив отсутствие интереса к продолжению «тех же дискуссий» в ближайшее время.

При этом ранее Кремль заявлял, что примет «военно-технические меры» в случае провала переговоров с Западом.

Как бы то ни было, президент Лукашенко поддержал аргументы, выдвинутые Москвой, в частности, обосновав проведение учений «Союзная решимость-2022» усилением военного присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

«Варшава обратилась к НАТО с просьбой развернуть многоступенчатую систему тылового и технического обеспечения. Как военные, мы сразу задаемся вопросом, почему. Это означает, что они готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, в долгосрочной перспективе», – заявил белорусский президент.

После чего он обвинил также Киев в том, что тот «продолжает укреплять свои силы» вблизи его страны. «Ситуация такова, что идет наращивание военного потенциала на нашей границе», – сказал Лукашенко.

Никаких подробностей о масштабах новых совместных учений российских и белорусских сил не сообщается. Но по словам Минска, первые российские воинские подразделения уже прибыли в Беларусь.