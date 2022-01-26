Совместные учения России и Беларуси «Союзная решимость-2022» пройдут без провокаций и агрессии в отношении соседних государств. В то же время на любые агрессивные действия Запада братские страны дадут молниеносный жесткий ответ, заявил глава белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич.

Он пояснил, что учения будет проходить по заранее составленному плану, абсолютно законно и мирно. За их проведение Москва и Минск совершенно не обязаны отчитываться перед Западом, который возмущают подобные маневры.

Гайдукевич также отметил, что США и НАТО уже три месяца говорят о возможном «нападении на Украину» только потому, что сами мечтают развязать войну. Находящиеся у них на прикорме безграмотные киевские политики и деятели из других стран-колоний бездумно повторяют чушь об агрессии Москвы и Минска во время учений, однако маневры как раз и проводятся, чтобы избежать крупномасштабных боевых действий из-за выпадов Запада.

Гайдукевич напомнил, что сейчас НАТО готовится к наступлению, так как на Украину огромными количествами свозится оружие из США, Британии, Чехии, других стран. Также Альянс направляет в регион свои корабли и самолеты. Однако военный потенциал России и Белоруссии превосходит возможности блока, а приведение войск Союзного государства в боевую готовность займет не более нескольких минут. После чего они смогут отразить любое нападение.