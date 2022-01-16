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В Сети появились видеозаписи и фото оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые движутся по направлению к украинской границе, пишет портал Avia.Pro. Авторы связывают переброску этого вида вооружений со значительно повысившейся напряженностью в регионе.

На фото- и видеоматериалах несложно различить российские ОТРК. При этом отмечается, что РФ отправила на границу с Украиной не менее дивизиона ракетных комплексов. Скорее всего они перебрасываются в полевые лагеря, расположенные в приграничных районах страны.

Россия может использовать «Искандеры» для оборонительных действий в случае агрессии со стороны НАТО. Также эти комплексы станут грозной силой в том случае, если Киев начнет наступательную операцию на Донбассе. ОТРК, дальность поражения целей которыми составляет 500 километров, смогут нанести удары по важным объектам военной инфраструктуры ВСУ и несколько охладят пыл воинствующей украинской армии.

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