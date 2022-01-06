Обзор Redroad V17 - пылесоса, полностью соответствующего духу современного мира

Когда-то хозяйкам, чтобы поддерживать порядок в доме, приходилось перемещаться по нему с веником в одной руке и с совком – в другой. Регулярные такие процедуры мало кого могли привести в восторг… К счастью, эти времена давно прошли. Время не стоит на месте и технологические возможности человечества неустанно развиваются. Прогресс не обошёл стороной ни одну из существующих отраслей. Беспилотные автомобили стали реальностью, острия ракет нацелены на другие планеты Солнечной системы, а об уюте дома тем временем готов позаботиться ручной пылесос Redroad V17. Он лучше конкурентов за счёт расширенной функциональности, использования инновационных технологий и ряда особенностей, делающих его по-настоящему уникальным.

Двойная HEPA-фильтрация

Забота о собственном здоровье в обществе за последние десятилетия стала настоящим трендом, что в значительной мере повлияло на возможности и характеристики техники, которая окружает нас дома.

Согласитесь, уже упомянутые ранее веник с совком не могли оградить человека даже от поднятой пыли. А вот пылесос Redroad V17 может похвастать двойной системой HEPA-фильтрации, в которой задействованы высокоэффективные фильтры, главная цель которых – удалять из воздуха мелкодисперсные частицы. Первый фильтр разработан специально для людей, чувствительных к качеству воздуха. Второй – предназначен для удаления неприятного запаха из выходящего воздуха, что стало возможным благодаря использованию активированного угля.

Результат такого подхода радует – благодаря способности фильтров улавливать невидимые глазу мелкие частицы пыли (до 0,1 микрон) на выходе из пылесоса получаем чистый воздух, снижая тем самым отрицательное влияние вторичного загрязнения на здоровье.

Эффективная очистка поверхности

По объективным отзывам, эффективность очистки выше в 4 раза по сравнению с обычными ручными пылесосами. Такого показателя создатели Redroad-а смогли добиться благодаря использованию сразу двух особенностей: щетки с двойным валиком и технологией пульсирующего всасывания.

А внушительную мощность всасывания в 155 AW инженеры достигли, используя функциональный мотор 450 Вт, обеспечивающий показатель 26 500 Па вакуумного всасывания воздуха. С такой мощью “под капотом” способен всосать практически всё от крупных кусков грязи и до глубоко въевшейся пыли или шерсти домашних животных, не говоря про уже упомянутые мелкие частицы пыли, которые мы зачастую попросту не видим.

А за счёт системы двойных валиков экономятся не только заряд аккумулятора, но и ваше время и силы, причём в два раза!

К слову, из малоприметных особенностей пылесоса можно также выделить необычный V-образный дизайн второй щётки. Это не просто выдумка дизайнера, а очередное гениальное и простое решение – широкие зубья на гребне позволяют валику самоочищаться.

Вращение на 360 °

По мнению вашего покорного слуги, автора этой статьи, это одно из наиболее практичных новшеств среди ручных пылесосов. Благодаря специальному адаптеру на шланга, конечная часть пылесоса с щётками и отверстием для всасывания может вращаться на 360°, что позволяет забираться в наиболее труднодоступные места. Теперь их даже труднодоступными неловко называть, ведь благодаря уникальной конструкции Redroad V17 добирается до них с завидной лёгкостью!

Долгая эксплуатация

Срок службы батареи пылесоса действительно впечатляет. В режиме Eco его можно использовать 60 минут, чего с лихвой хватит для нескольких уборок средней двухкомнатной квартиры. К тому же аккумулятор съемный, а снять его под силу даже хрупкой девушке благодаря одному лёгкому нажатию.

Низкий уровень шума при работе

Это может казаться неочевидным, но для многих пользователей шум от работы девайса – важный и значимый критерий. И это вполне обоснованно, ведь во время проведения уборки могут, например, спать маленькие дети. И будить их шумом обычного пылесоса было бы настоящим кощунством. К счастью, есть Redroad V17, который работает при уровне шума в 60 дБ. Этого удалось добиться благодаря системе шумоподавления Mantolo, которая основана на девяти особенностях, про которые невозможно не упомянуть:

Бесщеточный двигатель, снижающий шум из-за сопротивления. Полимерный хлопок Mantolo, поглощающий звуковые волны. Оптимизированная конструкция верхнего выпускного отверстия, снижающая шум от выходящих потоков воздуха. Двигатель с магнитной левитацией, снижающий вызванный резонансом шум. Оптимизированный канал повторного потока, снижающий высокий уровень шума. Бесшовная сборка, снижающая уровень шума, вызванного вибрацией. Модификация высокочастотной звуковой волны двигателя, выходящая за пределы диапазона человеческого слуха. Динамическое снижение шума ротора. Конструкция отводящего канала в форме кольца.

Звучит внушительно, не так ли? И при этом мы всё ещё говорим про обычный и доступный каждому пылесос, а не какой-то концепт устройства из ближайшего будущего.

Компактность

Ещё одна особенность Redroad V17, которая позволяет его выделить среди прочих менее примечательных конкурентов. При чём компактность можно отметить сразу двух видов.

Мобильность

За считанные секунды удлиненную версию пылесоса вы можете превратить в компактную, заменив щётку и убрав временно ненужный участок корпуса. И вот обычный домашний пылесос превращается в… автомобильный!

Удобство

С помощью специального крепления храниться сам пылесос и все аксессуары к нему будут в одном месте, занимая при этом минимум пространства.

Разумеется, это далеко не полный список преимуществ указанного пылесоса – весь перечень его возможностей можно найти на официальном сайте производителя, где, помимо всего прочего, регулярно организовываются конкурсы для пользователей.