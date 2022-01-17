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В новом обновлении фирменного браузера Apple Safari серьезную уязвимость.

Обнаруженная уязвимость может стать причиной утечки истории просмотренных страниц, а также данных учетной записи Goolge.

Это связано с фреймворком IndexexDB, используемый во многих браузерах для хранения данных и информации. IndexedDB представляет собой низкоуровневый JavaScript-API. Им оснащены почти все современные веб-браузеры для управления БД NoSQL.

Из-за того, что он не позволяет контенту из одного домена или протокола взаимодействовать с другим контентом, сайты с таким кодом могут получить доступ к некоторым данным.

По словам специалистов, от такой бреши в системе безопасности не может спасти даже режим приватного просмотра страниц. Злоумышленники могут использовать ее для получения имени пользователя Google и информации о нем, а также составления списка наиболее посещаемых сайтов.

28 ноября 2021 года компания Apple получила первую информацию об уязвимости, но пока не выпустила обновление для устранения данной проблемы.

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