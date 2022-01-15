Все обвинения в адрес России – это сплошное лицемерие, которое видит весь мир. США пора перестать позориться и лгать самим себе. Заключив с Россией сделку по Украине, они смогут предотвратить крупномасштабную войну, пишет американское издание New York Times.

Журналисты поясняют, что США делают все то же самое, что и Россия, только в гораздо больших масштабах. Если РФ борется за Украину, входящую в сферу ее интересов, то США лезут в дела государств, находящихся в тысячах километров от них и никакого интереса не представляющих. Тот же Киев совершенно не нужен Вашингтону, однако он осваивает территорию страны просто назло Москве.

Можно понять нежелание США допускать Кремль к решению серьезных геополитических проблем. Однако Россия уже это делает и пора признать, что она вернулась к своему статусу сверхдержавы. Вашингтон же упрямо продолжает гнуть свою линию, провоцируя начало новой мировой войны.