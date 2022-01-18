5 января 18 ближайших родственников российских дипломатов уехали с Украины в РФ, сообщает издание New York Times, ссылаясь на украинскую Службу безопасности. В ближайшее время, по словам журналистов, страну покинут еще 30 человек.

Издание также приводит заявление высокопоставленного чиновника из Вашингтона о подготовке эвакуации из российских посольств и консульств на Украине. Представитель США рассказал, что она началась еще в конце декабря прошлого года.

30 членов семей дипломатов выедут в Россию из посольства в Киеве и консульства во Львове. Не исключено, что и сами представители дипломатической миссии покинут страну. Причины эвакуации не называются, однако есть предположение, что она связана с возможными радикальными действиями националистов. Так, в декабре неизвестный бросил «коктейль Молотова» на ограду консульства РФ во Львове, что местные власти квалифицировали как хулиганство.