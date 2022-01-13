Жители Норвегии снова протестуют против захода в их порт атомной подводной лодки ВМС США. На этот раз это субмарина USS New Mexico, появившаяся в порту Грётсунн в городе Тромсе, пишет издание NRK.

Журналисты отмечают, что норвежцам не нравится агрессивная политика НАТО в отношении России. Сейчас Альянс размещает свою АПЛ всего в пятистах километрах от российского порта Мурманск, а страдать из-за этого должна почему-то Норвегия.

Хокон Элвенес, которая представляет организацию «Нет атомным военным кораблям», отметила, что в Норвегии не место американским подводным лодкам. Они делают страну мишенью для России, а также превращают ее в мелкую пешку в собственной крупной игре.

Напомним, что ранее и власти Норвегии высказывали против появления кораблей ВМС США в своих территориальных водах. Они заявляли, что в случае необходимости страна справиться со всевозможными проблемами самостоятельно без американских субмарин.