Белый дом готов анонсировать новые дипломатические шаги по переговорам с Россией уже на этой неделе. С таким заявлением выступил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Новые детали, как и прежде, будут касаться переговоров по безопасности в Европе, которые ранее российская сторона провела с несколькими странами, в том числе и с США. Саммиты завершились без подписания новых соглашений и контрактов. Ни российскую, ни американскую сторону, ни НАТО не устроили условия, которые предлагали оппоненты. В частности, Россия требовала гарантий непродвижения НАТО на восток, а также отвода войск Североатлантического альянса от границ страны.

По словам Салливана, администрация США находится “в тесном контакте с союзниками, включая украинцев”, и в начале недели готова поделится планами по поводу дальнейших шагов в переговорах с Россией. При этом советник президента США уточнил, что американская сторона готова как к дипломатическому сотрудничеству, так и к решительному ответу в случае, если Россия всё же решит вторгаться на Украину. Ранее Москва неоднократно заявляла, что вводить в войска в соседнюю страну не планируется.