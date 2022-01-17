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В субботу и воскресенье российские ВКС проводили очередную операцию в Сирии. Они обрушили на головы протурецких боевиков в провинции Идлиб несколько десятков мощных ударов с использованием вакуумных и осколочно-фугасных бомб, пишет портал Avia.Pro.

Ссылаясь на издание North Press, авторы уточняют, что бомбардировки осуществлялись в северо-западной части Сирии к югу от провинции Идлиб. Группировки боевиков, окопавшиеся в районе Джебель-эз-Завия, а также на территории между населенными пунктами Аль-Фатира и Кансафра, понесли крупные потери.

Поводом для бомбардировок стали агрессивные действия боевиков. Они организовали несколько нападений подряд на сирийские правительственные войска, которые плотно сотрудничают с контингентом ВС РФ. Бомбовые удары стали ответом на эти действия протурецких джихадистов.

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