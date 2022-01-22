На границу Украины в Румынию направлены два голландских истребителя F-35, сообщил портал Avia.Pro. Официальная причина звучит как участие в миссии Air Policing, которая будет проводиться на протяжении двух следующих месяцев. Но эксперты считают, что эти самолеты будут задействованы для провокаций против России.

Авторы публикации отметили, что сперва Нидерланды намеревались направить в Румынию истребители F-16, однако потом изменили решение и остановились на F-35. Это вряд ли что-то изменит, так как более новый самолет хотя и относится к пятому поколению, но никакой опасности для РФ не представляет.

Несмотря на это Россия может ожидать провокаций от голландских истребителей. Они вполне могут попытаться подойди к рубежам максимально близко. Выгодное расположение в Румынии дает возможность выкидывать подобные трюки как из воздушного пространства Украины, так и со стороны Черного моря.