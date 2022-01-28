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Все больше скандалов и разбирательств возникает вокруг компании «Метрострой» и ее банкротства. Однако дыма без огня не бывает, и поэтому у общественности есть все основания полагать, что к процедуре признания предприятия банкротом приложили руки первые лица властей Санкт-Петербурга.

Ранее издание «Сенсаций.Нет» детально изучало историю злоключений «Метростроя», руководство которого не хотело полностью «прогибаться» под Смольный. Ни для кого не секрет, что к петербургской компании местные власти имеют свои финансовые и властные интересы. Сегодня вышло расследование «Городового».

Стоит отметить, что когда губернатором Северной столицы был Георгий Полтавченко, то ему и его команде удалось решить проблему со стадионом «Зенит» (сейчас — «Газпром-Арена») благодаря средствам и поддержке со стороны «Метростроя». Однако, когда во главе Смольного встал нынешний губернатор Александр Беглов, политик захотел сделать предприятие полностью подконтрольным себе. В это же время руководители «Метростроя» Вадим и Николай Александровы ожидаемо не оценили такого развития событий и начали высказывать свое недовольство, после чего петербургские власти принялись искусственно подводить дело к банкротству компании.

Сейчас же «компания-банкрот» на протяжении нескольких месяцев преумножает свои активы и имеет миллиардную выручку, постепенно закрывая все появившиеся ранее задолженности. Однако Смольный, по всей видимости, пойдет на любые шаги для признания «Метростроя» банкротом.

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