Главное преимущество российских подводных беспилотников «Посейдон» заключается в возможности просто направить их к побережью противника и ждать результата. Все необходимое этот уникальный боезаряд сделает сам, пишет китайский портал NetEase.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», поясняют, что «Посейдон» оснащен атомным реактором, поэтому может преодолевать огромные расстояния. «Торпеда судного дня» способна сметать с лица земли целые города и крупные военные базы потенциального противника. О таких ее возможностях отлично знает и Запад, который начал паниковать еще до того момента, как Москва приняла беспилотник на вооружение.

Помимо объектов на побережье, «Посейдон» может уничтожать также авианосные ударные группы и крупные соединения кораблей, что делает его мощным и опасным оружием против США и НАТО.