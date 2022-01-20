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Президенту России Владимиру Путину достаточно сделать всего один звонок главе Минобороны Сергею Шойгу, чтобы отбить у Японии желание захватывать Курильские острова силовым путем. Об этом рассказало китайское издание NetEase.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пояснили, что министр обороны сразу же после звонка от президента свяжется с военными, которые в свою очередь развернут и нацелят на Японию ракетные комплексы. На этом этапе силовой сценарий закончится не в пользу Страны восходящего Солнца.

По словам экспертов, уже первый ракетный залп России образумит Японию и вынудит ее отказаться от агрессивных планов относительно Курил. Поэтому Токио лучше даже не начинать реализацию силового сценария. Даже в том случае, если ей удастся прикрыться военными базами США на своей территории.

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