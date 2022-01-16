Россия потопит западный военный корабль, если ВМС США или их союзники решат устроить провокацию в Чёрном море, и никакой третьей мировой войны не случится. Китайское издание NetEase уверяет, что такое предостережение сделал зарубежным партнёрам президент Владимир Путин, чем поставил их в затруднительное положение.

По мнению журналистов, пойти на радикальные меры Россию вынуждают сами страны Запада – в последнее время провокации военных НАТО в Чёрном море участились. В качестве примера приводятся попытка британского эсминца зайти в акваторию Крыма, который сейчас входит в состав России, однако на Западе этого не признают и считаю частью украинской территории, а также манёвры в Чёрном море кораблей военно-морских сил США.

NetEase предполагает, что в будущем таких провокаций могло стать больше, поэтому реакция президента России Владимира Путина, защищающего суверенитет страны, вполне закономерна. При этом китайское СМИ сообщает, что при применению крайних мер российская сторона уверена: глобального конфликта за ними не последует – никто не станет устраивать третью мировую войну, в которой не будет победителя после применения ядерного оружия, из-за одного корабля. Журналисты уверяют, что заявление российского лидера имело определённый эффект, и количество визитов кораблей западных ВМС к черноморскому побережью сократилось.