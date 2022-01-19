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Стратегические союзники России в Латинской Америки могут стать первыми жертвами безумия Соединенных Штатов, пишет китайское издание NetEase. Авторы поясняют, что речь идет о Венесуэле и Кубе, давно называемых «задним двором» США.

В последнее время об этих двух государствах заговорили гораздо чаще, так как Москва может в ответ на срыв переговоров разместить на их территории свои ракеты. Это будет серьезная угроза для Соединенных Штатов, мощный фактор сдерживания.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, отмечают, что Вашингтону подобные заявления даже на руку. Он много лет вынашивает планы по уничтожению Кубы и Венесуэлы, но никак не может их реализовать по целому ряду причин. Сейчас для этого появился весомый повод.

Если Россия продолжит вести разговоры о размещении ракет, то США могут атаковать Кубу и Венесуэлу. Они уже пытались делать это, но безуспешно, однако на этот раз удар может быть гораздо более мощным. Кроме того, Вашингтон предпримет попытку сменить действующие власти в Гаване и Каракасе на лояльных к Соединенным Штатам политиков и закрыть вопрос сотрудничества обеих стран с Россией.

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