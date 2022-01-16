Россия выступает против однополярного мира и собирается вернуть весь мир в прошлый век, заявил депутат бундестага Михаэль Рот. По его словам, Европа не должна этого допускать.

«Европейскому союзу нельзя допустить, чтобы его раскололи. Путин пытается себя и весь мир катапультировать назад в ХХ-й век, стремясь воссоздать биполярный мировой порядок», – уверен глава внешнеполитического комитета немецкого парламента.

Германия, по его словам, не должна принимать игру, которую затеял российский лидер Владимир Путин. Также ей не следует поддерживать «риторику прошлого».

В интервью изданию Handelsblatt, перевод которого представил портал Ura.Ru, Рот заявил, что от ФРГ требуется более жесткая позиция по отношению к России. Если она «нападет» на Украину, необходимо отреагировать жесткими санкциями, которые в первую очередь должны ударит по газопроводу «Северный поток-2». Он, по мнению депутата, всегда был и остается исключительно политическим проектом.