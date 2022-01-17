Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, показала фрагмент тренировочной пробежки.

Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в 2017 году. Через два года она также взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Бегунья Шмидт опубликовала новое видео с фрагментом тренировочной пробежки в социальную сеть Instagram, в котором предстала перед зрителями в серых обтягивающих шортах и черной майке. Пользователи в комментариях отметили, что видеоролик спортсменки сексуальный и энергичный.

Алиса Шмидт также устраивала дефиле для своих подписчиков в Instagram. Бегунья опубликовала несколько фотографий в разных нарядах и образах, а затем попросила фанатов оценить их в комментариях.