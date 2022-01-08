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Американский телеканал NBC News заявил, что Североатлантический альянс и Соединенные Штаты готовы пообщаться с Россией на тему уменьшения присутствия войск в Восточной Европе. Однако Москва должна сделать ответные шаги.

Так, президент США Джо Байден не отказался бы провести переговоры по поводу оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые дислоцируются в Калининградской области. Эти ОТРК опасны для всей Европы, так как могут осуществлять атаки с применением квазибаллистических ракет.

Кроме того, Запад продолжают беспокоить российские войска на границе с Украиной. Однако даже их отвода будет недостаточно, чтобы начать разговор о сокращении натовского контингента на территории Восточной Европы.

Напомним, что ранее в США заявили, что все заявления о готовности НАТО уменьшить военное присутствие на границах с РФ являются «немного неточными».

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