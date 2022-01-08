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В британском информагентстве Daily Telegraph отметили, что в НАТО могут дать согласие на отвод своих вооруженных сил от российских границ в рамках обсуждения гарантий безопасности.

Авторы материала отмечают, что Североатлантический альянс согласится убрать свои военные подразделения, если снизится уровень напряженности на границе между Украиной и РФ, то есть последняя должны будет отвести свои вооруженные силы от украинских рубежей. При этом Энтони Блинкен, руководитель Госдепартамента США, отметил, что военно-политический блок не даст РФ обязательств по не расширению на восток.

Американский госсекретарь напомнил, что в уставных документах НАТО указано, что в нее могут вступить любые государства. Он добавил, что Москва решила выдвинуть Вашингтону несколько невыполнимых требований, чтобы затем обвинить западные страны в том, что они якобы сорвали диалог.

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