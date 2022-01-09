Многие из так называемых союзников Америки являются проблемными обязательствами, а не активами внешней политики США. Более того – это потенциальные ловушки, которые могут втянуть Америку в ненужные военные конфликты. Такую жесткую оценку итогов расширения НАТО дал обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер, научный сотрудник Института Катона. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В период после окончания Второй мировой войны официальные лица США имели чрезмерно расширительное представление о том, что представляют собой ценные стратегические союзники Соединенных Штатов. Слишком часто «союзники», которых рекламирует Вашингтон, – это маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами.

В этих обстоятельствах так называемые союзники являются для Соединенных Штатов тяжелым обязательством, а не активом. На самом деле, это потенциальные ловушки, которые могут втянуть Америку в ненужные военные столкновения. Когда официальные лица США охарактеризовали режимы, установленные Вашингтоном с помощью военной силы в Афганистане и Ираке, как союзнические, стало ясно, что они утратили даже минимальное понимание этой концепции. Это стало совершенно очевидным, когда их афганский «клиент» почти в одночасье рухнул перед лицом военного наступления талибов (представители Талибан – террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Неразборчивость в приобретении слабых партнеров в сфере безопасности США была очевидна даже во время «холодной войны», а в эпоху после ее окончания эта тенденция стала еще более заметной. Наиболее остро этот недостаток проявился в связи с кампанией Вашингтона по расширению НАТО на Восточную Европу. С середины 1990-х администрация США активно работала над «пополнением зверинца» новыми членами НАТО, и делала это с еще меньшей избирательностью и здравым смыслом, чем большинство людей при добавлении друзей на Facebook.

В качестве партнеров по безопасности такие слабо вооруженные лилипуты мало что добавили бы к собственным возможностям Вашингтона, особенно в противостоянии с другой крупной державой. Как экономические активы их значение также явно ограничено. Эти партнеры не просто неуместны с точки зрения безопасности США; они являются потенциально опасными «растяжками», которые могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией.

Именно этот момент подчеркивает важное различие между людьми, небрежно собирающими друзей в Facebook, и Соединенными Штатами, беспорядочно добавляющими новых нищих в сфере безопасности. Facebook-друзья не имеют возможности впутывать кого-либо в вооруженные конфликты; безответственные иждивенцы безопасности определенно могут сделать это.

В истории есть множество примеров, когда такие клиенты втягивали своих покровителей в опустошительные и ненужные войны. Одним из наиболее примечательных примеров стало судьбоносное решение царской России оказать военную поддержку Сербии в ее обострившейся ссоре с Австро-Венгрией после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, что помогло разжечь Первую мировую войну и привело к полному краху Российской империи.

Соединенные Штаты сегодня заигрывают с аналогичной опасностью в отношении своих мелких клиентов в Восточной Европе. Решение президента Джорджа Буша-младшего поддержать заявки трех прибалтийских республик на членство в НАТО было и остается крайне провокационным для России. Одним из важнейших способов снижения опасности вооруженных столкновений между великими державами является проявление взаимного уважения к соответствующим сферам влияния. Вашингтон неоднократно нарушал этот принцип, подталкивая НАТО к расширению вплоть до границ России.

Как и в случае присоединения к НАТО малых балканских стран, три прибалтийские страны мало что могут предложить с точки зрения военного потенциала. 6700 военнослужащих Эстонии, 5500 военнослужащих Латвии и даже 20 500 военнослужащих Литвы не будут иметь большого значения, если между НАТО и Россией начнется война.

Эти три страны когда-то были частью как царской России, так и Советского Союза, и значительные этнические русские меньшинства все еще живут как в Эстонии, так и в Латвии. Кремль неоднократно жаловался с тех пор, как прибалтийские республики стали независимыми в конце 1991 года, что русское население подвергается дискриминации. Это проявилось задолго до того, как президент России Владимир Путин стал лидером России.

Тревожным является и то, что балтийские союзники Вашингтона в настоящее время враждуют с главным союзником Москвы в регионе – Белоруссией. В силу размера и расположения прибалтийские республики не являются надежным стратегическим активом для Соединенных Штатов. Они были бы практически беспомощны, если бы Россия предприняла против них военные шаги. Исследование корпорации RAND 2016 года пришло к выводу, что российское наступление способно сломить их оборону примерно за три дня. Такие страны не являются «союзниками» США в каком-либо значимом смысле; они являются уязвимыми иждивенцами, которые при этом могут спровоцировать войну между НАТО и Россией.

Начиная с администрации Джорджа Буша-младшего, официальные лица США стали вести себя еще более безрассудно в отношении возможного членства в альянсе двух других стран -Грузии и Украины. Они сделали это, несмотря на неоднократные предупреждения Кремля о том, что включение какой-либо страны (особенно Украины) в члены НАТО будет означать пересечение «красной линии», которое Москва не может допустить.

Ранее только твердая французская и немецкая оппозиция помешала Бушу лоббировать усилия, направленные на то, чтобы НАТО предоставило членство Тбилиси и Киеву. Берлин и Париж были обеспокоены свидетельствами повсеместной политической и экономической коррупции в обеих странах, но еще больше – кризисом в отношениях с Москвой.

Президент Грузии Михаил Саакашвили слишком много внимания придал заявлениям Вашингтона о поддержке. В августе 2008 года его силы начали атаку на российские подразделения в Южной Осетии и Москва ответила полномасштабным наступлением, которое вскоре охватило большую часть Грузии. Когда Саакашвили умолял США и НАТО помочь отразить эту российскую «агрессию», Буш дал понять, что американские войска не придут на помощь Тбилиси. Неуклюжая политика США, по крайней мере частично, была ответственна за этот опасный эпизод.

К сожалению, действия последующих внешнеполитических команд в отношении Грузии и тем более в отношении Украины свидетельствуют о том, что лидеры США ничему не научились на ошибках 2008 года. Администрация Трампа одобрила многочисленные поставки оружия в Киев, в том числе противотанковые ракеты Javelin, которые Россия считает особенно дестабилизирующими. Эти поставки продолжаются и с тех пор, как Джо Байден занял Белый дом.

В начале апреля 2021 года Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в «непоколебимой поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России». Такое обещание поставило США в очень опасное положение. Киев стремится вернуть себе Крым, который Россия присоединила в 2014 году.

Лидеры США должны быть глубоко обеспокоены, когда проблемная в сфере безопасности страна, страдающая от множества внутренних недостатков, впустую провозглашает «возвращение утраченных территорий». Еще более тревожно, когда этот клиент совершает провокационные военные жесты по отношению к своему могущественному соседу. Именно так мошенник-иждивенец может втянуть своего мощного защитника в катастрофическую войну.

Лидеры США не должны хотеть участвовать в таких рискованных отношениях «патрон-клиент». Но в результате расширения НАТО Соединенные Штаты приобрели тревожное количество бесполезных, либо (что еще хуже) опасных клиентов в сфере безопасности.