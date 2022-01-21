Тема «российского вторжения» на Украину продолжает оставаться ведущей в западных СМИ, и пользующийся широкой известностью в США «военный эксперт» (а по сути – примитивный пропагандист, старательно «забывающий» любые неугодные его домыслам факты) Крис Осборн не остается в стороне. В новой статье для The National Interest он утверждает, что американские вооружения в сочетании с «разумной стратегией» способны замедлить потенциальное «вторжение бронетанковых сил России». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

12 420 танков России делают ее крупнейшей танковой группировкой на планете и примерно в шесть раз превосходят по численности украинские 2596 танков. Этот дисбаланс поднимает вопросы о том, насколько реально для Украины сдержать или тем более отразить российское вторжение.

Россия также имеет в два раза больше бронетехники, чем Украина, и в шесть раз больше самоходной артиллерии. Баланс сил в воздухе еще более экстремальный: по данным Global Firepower, у России 772 истребителя, а у Украины – 69.

Какую стратегию могли бы использовать украинские силы, чтобы отразить вторжение? План может основываться на разумном использовании местности, внезапных атаках и использовании противотанковых средств американского производства. В критические моменты российским соединениям придется маневрировать и укрупняться, что будет делать их силы потенциально уязвимыми.

Противотанковые ракеты Javelin могут помочь уничтожить российские танки на расстоянии более нескольких миль. Спешенные отдельные подразделения украинских солдат могут незаметно расположиться на огневых позициях, чтобы затем уничтожать российскую бронетехнику. Такие небольшие группы, вооруженные «Джавелинами», российским силам будет очень трудно атаковать с воздуха или земли.

На восточной территории Украины больше равнин, чем в западной части страны. Однако также есть холмы, овраги и лесные массивы, где украинская оборона могла бы попытаться использовать свои преимущества. Но украинское сопротивление столкнется со смертельной воздушной угрозой, учитывая подавляющее превосходство России в воздухе. Как только «Джавелины» или украинские танки откроют огонь, они, скорее всего, быстро выдадут свое местоположение беспилотникам с инфракрасными или тепловыми датчиками, способными обнаруживать их сигнатуры.

«По сути, только присутствие американских или европейских F-35 способно предотвратить или отразить вторжение. Достаточное количество F-35 может заставить Россию сделать паузу и пересмотреть свои планы вторжения, поскольку Россия вряд ли сможет развернуть самолеты, способные бросить вызов F-35. Если Украина получит поддержку с воздуха от США и их европейских стран-партнеров, российские наземные формирования окажутся под угрозой уничтожения», – заключает Осборн в своих неизменных традициях воспевателя «мощи F-35», ничуть не принимая во внимание, что ВВС США и НАТО, реально оценивая «боеспособность» этих истребителей, официально требуют от их пилотов избегать встреч в небе с любыми тяжелыми российскими истребителями.