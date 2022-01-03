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Ситуация на дорогах и улицах Петербурга вновь может оказаться критичной из-за грядущих морозов и осадков. Несмотря на прогнозы синоптиков, Смольный не готовится к обильному снегопаду.

Метеорологи сообщили, что в понедельник, 3 января, в Северную столицу придут похолодание и сильный снегопад. Однако местные власти решили не выводить дополнительную спецтехнику, хотя коммунальные службы до сих пор не разобрались с последствиями предыдущих циклонов. Из-за нехватки техники и рабочей силы дороги и улицы Петербурга по-прежнему завалены сугробам.

По заявлению губернатора Александра Беглова, в распоряжении города находятся 1,7 тыс. единиц снегоуборочной техники. Однако ранее в администрации отметили, что для эффективной работы коммунальщикам необходимо более 3,5 тыс. спецмашин.

Безразличие Смольного к критической ситуации с уборкой снега и наледи привело к резкому увеличению числа ДТП, затяжным пробкам и травмированию петербуржцев на скользких улицах.

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